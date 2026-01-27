Когда учителя получат первые повышенные зарплаты: правительство назвало срок

Учителя по всей Украине уже на этой неделе начнут получать первые повышенные зарплаты. А с 1 января 2026 года оплата труда педагогов в школах вырастет на 30%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram .

Когда и на сколько вырастут зарплаты

По словам Свириденко, повышение оплаты труда педагогов является одним из приоритетов правительства в рамках политики безопасного и качественного образования.

"С 1 января 2026 года зарплаты педагогов в школах вырастут на 30%. Профессия учителя должна быть достойно оплачиваемой и конкурентной", - подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что правительство последовательно работает над тем, чтобы обеспечить педагогам надлежащие условия труда по всей стране.

Как обеспечат выплаты на местах

Глава правительства сообщила, что поручила Министерству образования и науки совместно с руководителями областных военных администраций и органами местной власти проработать вопрос выплат в каждом регионе.

"Выплаты должны быть вовремя и в полном объеме - как всегда, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления", - отметила Свириденко.

В случае возникновения вопросов при начислении зарплат громады могут обратиться за консультациями к специалистам МОН по горячей линии: (044) 481-47-85.

Какие доплаты сохранятся в 2025 году

Кроме базового повышения, в 2025 году для учителей останутся дополнительные выплаты. Речь идет о доплате в 2000 гривен для всех педагогов, а также 4000 гривен для учителей прифронтовых громад.

В правительстве отмечают, что это только первый этап повышения оплаты труда.

Что будет дальше

Следующий этап повышения зарплат запланирован на 1 сентября - тогда оплата труда педагогов дополнительно вырастет на 20% для всех категорий.

Свириденко подчеркнула, что украинские учителя продолжают работать даже в самых сложных условиях войны.

"Украинские учителя остаются рядом с детьми даже во время постоянных тревог, обстрелов и отключений. Спасибо каждому и каждой, кто работает с детьми каждый день", - отметила премьер-министр.