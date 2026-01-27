ua en ru
Когда учителя получат первые повышенные зарплаты: правительство назвало срок

Вторник 27 января 2026 14:08
UA EN RU
Когда учителя получат первые повышенные зарплаты: правительство назвало срок Первые повышенные зарплаты учителя начнут получать уже на этой неделе (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Учителя по всей Украине уже на этой неделе начнут получать первые повышенные зарплаты. А с 1 января 2026 года оплата труда педагогов в школах вырастет на 30%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.

Когда и на сколько вырастут зарплаты

По словам Свириденко, повышение оплаты труда педагогов является одним из приоритетов правительства в рамках политики безопасного и качественного образования.

"С 1 января 2026 года зарплаты педагогов в школах вырастут на 30%. Профессия учителя должна быть достойно оплачиваемой и конкурентной", - подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что правительство последовательно работает над тем, чтобы обеспечить педагогам надлежащие условия труда по всей стране.

Как обеспечат выплаты на местах

Глава правительства сообщила, что поручила Министерству образования и науки совместно с руководителями областных военных администраций и органами местной власти проработать вопрос выплат в каждом регионе.

"Выплаты должны быть вовремя и в полном объеме - как всегда, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления", - отметила Свириденко.

В случае возникновения вопросов при начислении зарплат громады могут обратиться за консультациями к специалистам МОН по горячей линии: (044) 481-47-85.

Какие доплаты сохранятся в 2025 году

Кроме базового повышения, в 2025 году для учителей останутся дополнительные выплаты. Речь идет о доплате в 2000 гривен для всех педагогов, а также 4000 гривен для учителей прифронтовых громад.

В правительстве отмечают, что это только первый этап повышения оплаты труда.

Что будет дальше

Следующий этап повышения зарплат запланирован на 1 сентября - тогда оплата труда педагогов дополнительно вырастет на 20% для всех категорий.

Свириденко подчеркнула, что украинские учителя продолжают работать даже в самых сложных условиях войны.

"Украинские учителя остаются рядом с детьми даже во время постоянных тревог, обстрелов и отключений. Спасибо каждому и каждой, кто работает с детьми каждый день", - отметила премьер-министр.

Повышение зарплаты учителям в 2026 году

Ранее мы рассказывали о том, что правительство вводит поэтапное повышение зарплат учителям, чтобы усилить конкурентность профессии и обеспечить стабильное школьное образование в условиях войны. С января 2026 года оплата труда педагогов вырастет на 30%.

На реализацию решения в бюджете заложено финансирование на первые восемь месяцев 2026 года: между местными бюджетами распределено 91,8 млрд грн образовательной субвенции. Дополнительно еще 21,4 млрд грн направлено для корректного повышения без увеличения общих расходов госбюджета. Следующий этап предусматривает рост зарплат педагогов еще на 20% с сентября 2026 года.

Читайте также о том, что в конце 2025-го Кабинет министров принял решение о повышении должностных окладов для специалистов, работающих у поставщиков социальных и реабилитационных услуг в Украине.

Зарплата в Украине Учитель Образование в Украине
