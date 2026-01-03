Планируют ли работодатели повышать зарплаты украинцам в 2026-м: результаты опроса

На фоне инфляции и дефицита кадров вопрос пересмотра зарплат остается одним из ключевых для украинского бизнеса. В конце 2025 года Work.ua провел опрос работодателей, чтобы выяснить, планируют ли компании повышать зарплаты в 2026 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Work.ua .

Неопределенность сохраняется

Опрос проводился в декабре 2025 года, участие в нем приняли 470 работодателей. Как свидетельствуют результаты, контекст полномасштабной войны продолжает влиять на финансовые решения бизнеса - значительная часть компаний пока не может четко определиться со своей зарплатной политикой на следующий год.

В то же время общие настроения выглядят скорее сдержанно оптимистичными:

менее 1% работодателей планируют сокращать зарплаты;

9% оставят уровень оплаты труда без изменений;

29% имеют стратегию повышения доходов сотрудников.

Малый бизнес - самый осторожный

Наименьшие шансы на повышение зарплат в 2026 году имеют работники малого бизнеса. Среди компаний с количеством персонала до 10 чел:

только 22% планируют повышение окладов;

69% не смогли определиться с решением;

2% допускают возможность сокращения зарплат.

Наибольший оптимизм - у средних компаний

Наиболее позитивные ожидания демонстрируют компании с количеством персонала от 50 до 250 человек - 42% таких работодателей закладывают в бюджет повышение зарплат на 2026 год.

В то же время средний (10-50 и 50-250 сотрудников) и крупный бизнес (более 1 000 работников) показали почти идентичные результаты: по 28% компаний в каждом сегменте планируют пересматривать зарплаты в следующем году.