Планируют ли работодатели повышать зарплаты украинцам в 2026-м: результаты опроса
На фоне инфляции и дефицита кадров вопрос пересмотра зарплат остается одним из ключевых для украинского бизнеса. В конце 2025 года Work.ua провел опрос работодателей, чтобы выяснить, планируют ли компании повышать зарплаты в 2026 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Work.ua.
Неопределенность сохраняется
Опрос проводился в декабре 2025 года, участие в нем приняли 470 работодателей. Как свидетельствуют результаты, контекст полномасштабной войны продолжает влиять на финансовые решения бизнеса - значительная часть компаний пока не может четко определиться со своей зарплатной политикой на следующий год.
В то же время общие настроения выглядят скорее сдержанно оптимистичными:
- менее 1% работодателей планируют сокращать зарплаты;
- 9% оставят уровень оплаты труда без изменений;
- 29% имеют стратегию повышения доходов сотрудников.
Малый бизнес - самый осторожный
Наименьшие шансы на повышение зарплат в 2026 году имеют работники малого бизнеса. Среди компаний с количеством персонала до 10 чел:
- только 22% планируют повышение окладов;
- 69% не смогли определиться с решением;
- 2% допускают возможность сокращения зарплат.
Наибольший оптимизм - у средних компаний
Наиболее позитивные ожидания демонстрируют компании с количеством персонала от 50 до 250 человек - 42% таких работодателей закладывают в бюджет повышение зарплат на 2026 год.
В то же время средний (10-50 и 50-250 сотрудников) и крупный бизнес (более 1 000 работников) показали почти идентичные результаты: по 28% компаний в каждом сегменте планируют пересматривать зарплаты в следующем году.
Читайте также о том, что сфера обороны, строительство и автосервис остаются лидерами по уровню доходов, тогда как наибольший прирост зарплат наблюдается в сервисных профессиях и работе за рубежом.
Ранее мы писали о том, что с 1 января 2026 года в Польше вступят в силу новые правила оплаты труда - минимальная зарплата вырастет, а вместе с ней изменятся десятки финансовых показателей для миллионов людей.