Украинцы ожидают продолжения войны еще на год, но терпение уменьшается, - опрос

Сроки завершения войны

Согласно данным опроса, завершения войны хотя бы летом 2026 года ожидают 17% украинцев, еще 14% ожидают завершения до конца года. То есть в целом 31% считают, что до конца этого 2026 года боевые действия завершатся.

Почти половина (48%) опрошенных ожидают завершения в следующем 2027 году, причем из них 38% говорят о второй половине.

По-прежнему ощутимая доля (21%) не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Таким образом, украинцы преимущественно настроены на то, что война будет идти еще длительный период.

Фото: данные опроса КМИС

Сколько украинцев готовы терпеть войну и дальше?

Негативная динамика с уменьшением доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо, продолжается и в апреле.

Если в начале марта таких было 54%, то на конец апреля - 48%.

Еще 4% готовы терпеть 1 год, то есть в целом 52% сейчас говорят об условно долгом периоде (в марте - 57%).

При этом доля тех, кто готов терпеть короткий период (несколько месяцев-полугода), не изменилась - 28% в марте и 29% в апреле.

Зато прослеживается тенденция к росту неопределенности - если в марте 16% не могли ответить на этот вопрос, то сейчас - 19%.

