Українці очікують продовження війни ще на рік, але терпіння зменшується, - опитування

Понад 30% українців вважають, що війна Росій проти України може завершитися до кінця 2026 року. При цьому половина опитаних готова терпіти стільки, скільки буде потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з даними опитування, завершення війни хоча б влітку 2026 року очікують 17% українців, ще 14% очікують завершення до кінця року. Тобто загалом 31% вважають, що до кінця цього 2026 року бойові дії завершаться.
Майже половина (48%) опитаних очікують завершення в наступному 2027 році, причому з них 38% говорять про другу половину.
Як і раніше, відчутна частка (21%) не мають визначеної думки з цього питання.
Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна буде йти ще тривалий період.
Фото: дані опитування КМІС
Негативна динаміка із зменшенням частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, продовжується і в квітні.
Якщо на початку березня таких було 54%, то на кінець квітня - 48%.
Ще 4% готові терпіти 1 рік, тобто загалом 52% зараз говорять про умовно довгий період (у березні - 57%).
При цьому частка тих, хто готовий терпіти короткий період (декілька місяців-пів року), не змінилася - 28% у березні і 29% у квітні.
Натомість простежується тенденція до зростання невизначеності - якщо у березні 16% не могли відповісти на це запитання, то зараз - 19%.
Фото: дані опитування КМІС
Нагадаємо, результати попереднього опитування КМІС показали, що більшість українців відкидають передачу Донбасу під контроль Росії - навіть якщо натомість США і Європа нададуть гарантії безпеки.
Також у березні понад чверть українців хотіли якнайшвидшого завершення війни - навіть якщо для цього потрібно лише кілька місяців. Натомість готових тримати удар стільки, скільки знадобиться, стало менше.
Водночас понад 70% українців не вірять, що перемовини приведуть до сталого миру.