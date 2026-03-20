Донбасс в обмен на гарантии от США: как украинцы относятся к вопросу территорий

14:56 20.03.2026 Пт
2 мин
Конкретика гарантий меняет готовность украинцев к уступкам
Елена Чупровская
Фото: большинство украинцев отказываются от вывода войск с Донбасса (Getty Images)

Большинство украинцев отвергают передачу Донбасса под контроль России - даже если взамен США и Европа предоставят гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый опрос Киевского международного института социологии.

Читайте также: Сколько украинцев верят, что переговоры дадут мир: что показал опрос

Опрос провели 1-8 марта 2026 года среди 1003 респондентов, говорят в КМИС.

Два из трех - против

62% украинцев считают передачу всей Донецкой области России категорически неприемлемым условием - даже в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Согласились бы на такую уступку 33%, еще 5% не смогли определиться.

По сравнению с серединой февраля количество тех, кто категорически против, выросло - тогда таких было 57%.

Что происходит, если гарантии конкретизировать

В феврале КМИС провел эксперимент: если прямо объяснить, что гарантии безопасности от США не предусматривают размещения их войск в Украине, закрытия неба и бесплатного предоставления оружия - поддержка такого предложения резко падает.

Готовность воевать зависит от позиции по Донбассу

КМИС зафиксировал еще одну связь - между отношением к передаче Донбасса и готовностью терпеть войну.

Среди тех, кто категорически против сдачи Донбасса:

  • 67% готовы воевать столько, сколько понадобится

Среди тех, кто легко соглашается на обмен:

  • только 26% готовы терпеть до конца

То есть те, кто отвергает передачу Донбасса, и морально более устойчивы к длительной войне.

"Для украинцев принципиальным моментом являются гарантии безопасности, и для большинства мир не будет иметь смысла и ценности, если этот мир - "на любых условиях"", - отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее РБК-Украина также писало, что в январе 2026 года лишь 40% украинцев верили, что США в рамках обещанных гарантий предоставят всю необходимую поддержку для отражения возможного нового нападения России.

В то же время по данным того же КМИС, 61% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 33% - не доверяют. Баланс доверия-недоверия - плюс 28%.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО