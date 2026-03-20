Донбасс в обмен на гарантии от США: как украинцы относятся к вопросу территорий
Большинство украинцев отвергают передачу Донбасса под контроль России - даже если взамен США и Европа предоставят гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый опрос Киевского международного института социологии.
Опрос провели 1-8 марта 2026 года среди 1003 респондентов, говорят в КМИС.
Два из трех - против
62% украинцев считают передачу всей Донецкой области России категорически неприемлемым условием - даже в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.
Согласились бы на такую уступку 33%, еще 5% не смогли определиться.
По сравнению с серединой февраля количество тех, кто категорически против, выросло - тогда таких было 57%.
Что происходит, если гарантии конкретизировать
В феврале КМИС провел эксперимент: если прямо объяснить, что гарантии безопасности от США не предусматривают размещения их войск в Украине, закрытия неба и бесплатного предоставления оружия - поддержка такого предложения резко падает.
Готовность воевать зависит от позиции по Донбассу
КМИС зафиксировал еще одну связь - между отношением к передаче Донбасса и готовностью терпеть войну.
Среди тех, кто категорически против сдачи Донбасса:
- 67% готовы воевать столько, сколько понадобится
Среди тех, кто легко соглашается на обмен:
- только 26% готовы терпеть до конца
То есть те, кто отвергает передачу Донбасса, и морально более устойчивы к длительной войне.
"Для украинцев принципиальным моментом являются гарантии безопасности, и для большинства мир не будет иметь смысла и ценности, если этот мир - "на любых условиях"", - отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Ранее РБК-Украина также писало, что в январе 2026 года лишь 40% украинцев верили, что США в рамках обещанных гарантий предоставят всю необходимую поддержку для отражения возможного нового нападения России.
В то же время по данным того же КМИС, 61% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 33% - не доверяют. Баланс доверия-недоверия - плюс 28%.