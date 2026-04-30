Украинцы несколько изменили позицию по Донетчине: что показал опрос

Большинство украинцев до сих пор против передачи Донетчины России в обмен на гарантии безопасности, однако их доля за последние недели несколько уменьшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз КМИС (Киевского международного института социологии).

Что показал опрос

С января 2026 года КМИС регулярно спрашивает украинцев: готовы ли они на вывод войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы?

Результаты по состоянию на конец апреля:

57% - категорически против такого варианта;

36% - готовы на подобную уступку (хотя большинство из них признает, что это сложное условие);

7% - не определились.

Как изменились настроения

В начале марта 2026 года против передачи Донетчины выступали 62% респондентов. Сейчас этот показатель снизился до 57%.

В то же время доля тех, кто согласен на такой сценарий, выросла с 33% до 36%. Текущие цифры вернулись примерно к уровню февраля.

С начала наблюдений общественное мнение существенно не менялось. Большинство украинцев стабильно негативно относятся к идее уступить Донецкую область.

При этом исследователи зафиксировали один важный нюанс: если в вопросе уточнить, что американские гарантии не будут предусматривать размещение войск США в Украине, закрытие неба и бесплатных поставок оружия - поддержка такого предложения падает значительно ниже.