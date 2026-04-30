Украинцы ожидают продолжения войны еще на год, но терпение уменьшается, - опрос

14:45 30.04.2026 Чт
Все меньше людей готовы терпеть войну столько, сколько потребуется
aimg Татьяна Степанова
Украинцы ожидают продолжения войны еще на год, но терпение уменьшается, - опрос Фото: почти треть украинцев ожидает завершения войны в течение года (Getty Images)

Более 30% украинцев считают, что война Россий против Украины может завершиться до конца 2026 года. При этом половина опрошенных готова терпеть столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Сроки завершения войны

Согласно данным опроса, завершения войны хотя бы летом 2026 года ожидают 17% украинцев, еще 14% ожидают завершения до конца года. То есть в целом 31% считают, что до конца этого 2026 года боевые действия завершатся.

Почти половина (48%) опрошенных ожидают завершения в следующем 2027 году, причем из них 38% говорят о второй половине.

По-прежнему ощутимая доля (21%) не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Таким образом, украинцы преимущественно настроены на то, что война будет идти еще длительный период.

Украинцы ожидают продолжения войны еще на год, но терпение уменьшается, - опрос

Фото: данные опроса КМИС

Сколько украинцев готовы терпеть войну и дальше?

Негативная динамика с уменьшением доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо, продолжается и в апреле.

Если в начале марта таких было 54%, то на конец апреля - 48%.

Еще 4% готовы терпеть 1 год, то есть в целом 52% сейчас говорят об условно долгом периоде (в марте - 57%).

При этом доля тех, кто готов терпеть короткий период (несколько месяцев-полугода), не изменилась - 28% в марте и 29% в апреле.

Зато прослеживается тенденция к росту неопределенности - если в марте 16% не могли ответить на этот вопрос, то сейчас - 19%.

Украинцы ожидают продолжения войны еще на год, но терпение уменьшается, - опрос

Фото: данные опроса КМИС

Предыдущий опрос

Напомним, результаты предыдущего опроса КМИС показали, что большинство украинцев отвергают передачу Донбасса под контроль России - даже если взамен США и Европа предоставят гарантии безопасности.

Также в марте более четверти украинцев хотели скорейшего завершения войны - даже если для этого нужно всего несколько месяцев. Зато готовых держать удар столько, сколько понадобится, стало меньше.

В то же время более 70% украинцев не верят, что переговоры приведут к устойчивому миру.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге