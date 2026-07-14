Украинцы в Германии рискуют потерять соцпомощь: кого коснется больше всего

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одинокие люди должны работать полный день, если это приемлемо;

родителей привлекают для работы уже с 14 месяцев ребенка;

за нарушение выплату урезают на 30%, в крайних случаях - отменяют полностью.

Что меняется в названии и подходе

Выплату "Бюргергельд" переименовали в "Grundsicherungsgeld". В основе реформы - принцип "требовать и поддерживать": нуждающиеся в помощи и дальше могут рассчитывать на поддержку, но те, кто способен работать, должны прилагать усилия для самостоятельного заработка.

Сначала будут проверять возможность немедленного трудоустройства, и только если это невозможно, будут рассматривать варианты переквалификации или обучения. Это особенно касается людей в возрасте до 30 лет.

Кто обязан работать полный день

Люди, способные работать, должны использовать свою рабочую силу в максимально приемлемом объеме - так, чтобы государственная поддержка больше не требовалась. Одинокие лица обязаны работать полный рабочий день, если это для них приемлемо.

Родители, которые ухаживают за детьми, теперь могут привлекать к трудоустройству или интеграционным мерам уже после достижения ребенком 14-месячного возраста - раньше это касалось детей от трех лет.

Какие санкции предусмотрены за нарушение

За срыв программы поддержки или отказ подавать заявки на работу, базовые выплаты могут сократить на 30% на три месяца.

За пропуск сроков в центре занятости:

первый пропуск не влечет последствий;

от второго пропуска выплату сокращают на 30% в месяц;

в случае трех пропущенных встреч предусмотрена поэтапная процедура, которая в итоге может привести к полной потере права на выплату, включая оплату жилья.

Так называемую "норму об отказе от работы" также ужесточили - базовую выплату могут полностью остановить по меньшей мере на месяц, максимум на два, при этом применять эту норму начнут раньше, чем раньше.

Что еще меняется

Отменяется годовой "льготный период" в отношении имущества - зато размер защищенных сбережений привяжут к возрасту человека. Расходы на жилье теперь будут ограничивать даже в течение этого льготного периода - граница будет в полтора раза выше общего порога приемлемости.

Центры занятости также получат более эффективные инструменты для борьбы со злоупотреблениями социальными выплатами.