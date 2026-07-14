Українці в Німеччині ризикують втратити соцдопомогу: кого торкнеться найбільше

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самотні люди мають працювати повний день, якщо це прийнятно;

батьків залучають до роботи вже з 14 місяців дитини;

за порушення виплату урізають на 30%, у крайніх випадках - скасовують повністю.

Що змінюється в назві та підході

Виплату "Бюргергельд" перейменували на "Grundsicherungsgeld". В основі реформи - принцип "вимагати і підтримувати": ті, хто потребує допомоги, й надалі можуть розраховувати на підтримку, але ті, хто здатен працювати, мають докладати зусиль для самостійного заробітку.

Спершу перевірятимуть можливість негайного працевлаштування, і лише якщо це неможливо, розглядатимуть варіанти перекваліфікації чи навчання. Це особливо стосується людей до 30 років.

Хто зобов'язаний працювати повний день

Люди, здатні працювати, мають використовувати свою робочу силу в максимально прийнятному обсязі - так, щоб державна підтримка більше не була потрібна. Самотні особи зобов'язані працювати повний робочий день, якщо це для них прийнятно.

Батьки, які доглядають дітей, тепер можуть залучати до працевлаштування чи інтеграційних заходів вже після досягнення дитиною 14-місячного віку - раніше це стосувалося дітей від трьох років.

Які санкції передбачені за порушення

За зрив програми підтримки чи відмову подавати заявки на роботу базові виплати можуть скоротити на 30% на три місяці.

За пропуск термінів у центрі зайнятості:

перший пропуск не тягне наслідків;

від другого пропуску виплату скорочують на 30% на місяць;

у разі трьох поспіль пропущених зустрічей передбачена поетапна процедура, яка в підсумку може призвести до повної втрати права на виплату, включно з оплатою житла.

Так звану "норму про відмову від роботи" також зробили жорсткішою - базову виплату можуть повністю зупинити щонайменше на місяць, максимум на два, при цьому застосовувати цю норму почнуть раніше, ніж раніше.

Що ще змінюється

Скасовується річний "пільговий період" щодо майна - натомість розмір захищених заощаджень прив'яжуть до віку людини. Витрати на житло тепер обмежуватимуть навіть протягом цього пільгового періоду — межа становитиме у півтора раза вищою за загальний поріг прийнятності.

Центри зайнятості також отримають ефективніші інструменти для боротьби зі зловживаннями соціальними виплатами.