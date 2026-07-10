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Одна из европейских стран заставит беженцев возвращать деньги: коснется ли это украинцев

07:36 10.07.2026 Пт
2 мин
Без полной выплаты этой суммы получить постоянное проживание не получится
aimg Екатерина Коваль
Одна из европейских стран заставит беженцев возвращать деньги: коснется ли это украинцев Фото: правительство также закрывает гостиницы для беженцев (Getty Images)
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Правительство Британии обяжет часть беженцев возвращать государству средства, израсходованные на их содержание при рассмотрении заявлений в убежище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз правительства Британии.

Главное

  • Британия обяжет беженцев возвращать 10 тысяч фунтов (около 11 тысяч евро);
  • выплата - условие для постоянного проживания;
  • отдельные программы поддержки под норму не подпадают.

Сколько придется вернуть

Речь идет о законопроекте Immigration and Asylum Bill, который дает Министерству внутренних дел полномочия взимать средства со взрослых, получивших пособие на проживание или питание, при условии, что у этих людей достаточно средств для выплаты.

Ожидаемая сумма компенсации - около 10 тысяч фунтов стерлингов.

Почему правительство принимает такой шаг

"Мы уже сократили расходы на убежище на 1 миллиард фунтов, но также правильно попросить тех, кто может внести вклад, сделать это. Получение помощи на убежище - это право, но это тоже ответственность", - говорится в заявлении правительства.

Находят ли беженцы работу

По данным правительства, четвертая часть людей в возрасте 16-64 года, получивших статус беженца в 2015-2023 годах, работала уже в том же календарном году. Через два года после получения статуса этот показатель рос почти до 50%.

Среди тех, кто работал через восемь лет после получения статуса, 37% работали полный рабочий день с медианным заработком 23 000 фунтов в год.

Что еще предполагает законопроект

Правительство также продолжает закрывать гостиницы для размещения беженцев - с апреля закрыли 31 такое заведение, а часть людей перевели в более простое жилье, в том числе бывшие военные объекты.

Касается ли это украинцев

Закон не упоминает граждан Украины по отдельности. Новые требования касаются стандартной процедуры получения убежища, тогда как большинство украинцев находятся в Британии по отдельным программам - Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme.

Напомним, для тех украинцев, кто планирует вернуться из-за границы, заработала специальная платформа "Домой" - она помогает составить пошаговый план действий от поиска жилья до обучения детей.

еще в Совете Европы рассказывали, как украинских беженцев пытаются "выжимать" из ЕС.

Также мы объясняли, что Европа готовит для украинских беженцев и когда произойдут изменения, а также размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕС.

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