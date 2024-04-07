Украинцы могут быть уставшими, но на компромиссы с Путиным не пойдут, - Ермак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника в интервью Politico .

"Люди могут сказать, что они устали, но если вы спросите их, хотят ли они идти на компромисс с Россией, они категорически скажут, что нет", - подчеркнул он.

Также глава ОП добавил, что тот факт, что граждане остаются в Украине семьями, являются "подтверждением того, что в целом настроения людей остаются сильными".

"Конечно, вполне естественно, что люди устали - два года - это долго", - заявил Ермак.

Что касается подготовки Украины к вероятному российскому наступлению, которое, как ожидается, может начаться в конце мая или начале июня, глава ОП акцентировал, что граждане "все еще верят в нашу победу".

Также Ермак высказался о потребности у Сил обороны в определенных видах вооружения для противодействия оккупантам на фронте, и для защиты от постоянных российских воздушных ударов по городам. Речь идет, в частности, об увеличении количества 155-мм артиллерийских снарядов, беспилотных летательных аппаратов, системах радиоэлектронной борьбы и, прежде всего, системах ПВО Patriot.

"Нам все еще критически нужны дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что без них невозможно защитить наши города", - подчеркнул чиновник.