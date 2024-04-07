Українці можуть бути втомленими, але на компроміси з Путіним не підуть , - Єрмак
Керівник адміністрації президента Андрій Єрмак відкидає можливість згоди українського суспільства на якісь територіальні поступки російському диктатору Володимиру Путіну, який продовжує широкомасштабну загарбницьку війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника в інтерв'ю Politico.
"Люди можуть сказати, що вони втомилися, але якщо ви запитаєте їх, чи хочуть вони йти на компроміс з Росією, вони категорично скажуть, що ні", - наголосив він.
Також глава ОП додав, що той факт, що громадяни залишаються в Україні сім'ями є "підтвердженням того, що в цілому настрої людей залишаються сильними".
"Звичайно, цілком природно, що люди втомилися - два роки - це довго", - заявив Єрмак.
Що стосується підготовки України до імовірного російського наступу, який, як очікується, може розпочатися наприкінці травня або на початку червня, глава ОП акцентував, що громадяни "все ще вірять у нашу перемогу".
Також Єрмак висловився про потребу Сил оборони у певних видах озброєння для протидії окупантам на фронті, та для захисту від постійних російських повітряних ударів по містах. Йдеться, зокрема, про збільшення кількості 155-мм артилерійських снарядів, безпілотних літальних апаратів, системах радіоелектронної боротьби і, перш за все, системах ППО Patriot.
"Нам все ще критично потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, тому що без них неможливо захистити наші міста", - наголосив чиновник.
Заяви про переговори України з РФ і "компроміс"
Зазначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово заявляв про те, що хоче бути "посередником" для того, щоб розпочати переговори Росії з Україною.
Нещодавно Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава МЗС Туреччини сказав про необхідність "припинення вогню".
При цьому 6 квітня під час інтерв'ю український президент Володимир Зеленський заявив, що президенту Туреччини необхідно зрозуміти, що його країни буде мало для того, щоб відбулись перемовини між Україною та Росією.
Додамо, що вчора також генсек НАТО Єнс Столтенберг озвучив припущення, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з РФ.
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