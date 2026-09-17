Китай не нейтрален в войне: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не занимает нейтральную позицию в войне России против Украины. Он также предупредил о возможных последствиях сотрудничества Москвы и Пхеньяна для безопасности Восточной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NHK.

По словам Зеленского, Пекин мог бы сыграть более активную роль в прекращении войны. Он отметил, что речь идет не только о поставках оружия, но прежде всего о политической позиции и готовности влиять на ситуацию.

"Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне, политически, даже если речь идет не об оружии. Речь идет о политической воле, и это жаль, потому что эту войну могут начать и немедленно остановить сильные лидеры, в том числе и Китай", - отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что Китай, по его оценке, занимает позицию, которая "немного больше на стороне России".

Что происходит с КНДР

Отдельно украинский президент высказался о военном сотрудничестве России и Северной Кореи. Он заявил, что Пхеньян направил десятки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях.

"Это большая проблема, поскольку для Северной Кореи отправка людей не потребовала больших затрат, и они начинают осваивать современные методы ведения войны, которые могут применять уже сегодня", - заявил украинский президент.

По словам Зеленского, Россия фактически позволила северокорейским военным получить боевой опыт "без больших потерь". Он считает, что это создает дополнительные риски для безопасности Восточной Азии.

Китайские компоненты

Зеленский также заявил, что не видел китайских ракет, однако отметил присутствие китайских комплектующих в ракетах и беспилотниках. При этом он вновь затронул вопрос дипломатической позиции Пекина.

Президент Украины также выразил заинтересованность в развитии оборонного сотрудничества с Японией. В частности, речь идет о совместной работе в сфере кибербезопасности и беспилотных технологий.