RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинцы массово активируют "3000 км по Украине" от УЗ: какие рейсы самые популярные

Программа "3000 км по Украине" стартовала в приложении УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 3 декабря 2025 года, в приложении национального перевозчика "Укрзализныця" была запущена в работу пилотная версия программы "3000 км по Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие рейсы "3000 км по Украине" - самые популярные

Украинцам напомнили, что сегодня национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам по программе "3000 км по Украине" в своем приложении.

"Вау! За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Сообщается также, что уже разлетелась "первая тысяча билетов из прифронтовых областей".

При этом "в топе" оказались рейсы:

  • из Запорожья;
  • из Харькова.

"Едем дальше", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На кого рассчитан первый этап программы "3000 км по Украине"

Стоит отметить, что ранее, рассказывая о запуске первого этапа программы "3000 км по Украине", в "Укрзализныце" объяснили: речь идет о 3000 км для прифронтовых громад.

Это даст возможность:

  • семьям - посетить близких у линии фронта;
  • жителям прифронтовых громад - переехать на зимний период в другие регионы.

Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время брифинга по случаю запуска первого этапа программы подтвердил: пока что купить билеты можно только из прифронтовых или на прифронтовые территории (первая или последняя станция - одна составляющая поездки - должна быть на территории прифронтовых громад).

Все потому, что сейчас программа находится на этапе тестирования.

Со временем планируют добавить также валидацию - тогда билеты смогут покупать жители прифронтовых громад, зарегистрированные в таких населенных пунктах, но с любых удобных для них станций.

Между тем в УЗ уточнили, что программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места:

  • в вагонах плацкарт;
  • в вагонах купе;
  • в региональных поездах;
  • во 2 классе "Интерсити".

Напомним, ранее в УЗ рассказали, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Кроме того, мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

Читайте также, как активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ, чтобы получить бесплатные билеты на выбранные рейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяПоездаПутешествияПриложениеБилетыПоездаПассажиры