Украинцы массово активируют "3000 км по Украине" от УЗ: какие рейсы самые популярные

Сегодня, 3 декабря 2025 года, в приложении национального перевозчика "Укрзализныця" была запущена в работу пилотная версия программы "3000 км по Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Украинцам напомнили, что сегодня национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам по программе "3000 км по Украине" в своем приложении.
"Вау! За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км", - подчеркнули в пресс-службе компании.
Сообщается также, что уже разлетелась "первая тысяча билетов из прифронтовых областей".
При этом "в топе" оказались рейсы:
"Едем дальше", - подытожили в "Укрзализныце".
Стоит отметить, что ранее, рассказывая о запуске первого этапа программы "3000 км по Украине", в "Укрзализныце" объяснили: речь идет о 3000 км для прифронтовых громад.
Это даст возможность:
Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время брифинга по случаю запуска первого этапа программы подтвердил: пока что купить билеты можно только из прифронтовых или на прифронтовые территории (первая или последняя станция - одна составляющая поездки - должна быть на территории прифронтовых громад).
Все потому, что сейчас программа находится на этапе тестирования.
Со временем планируют добавить также валидацию - тогда билеты смогут покупать жители прифронтовых громад, зарегистрированные в таких населенных пунктах, но с любых удобных для них станций.
Между тем в УЗ уточнили, что программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места:
