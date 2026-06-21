Зеленский сравнил Навроцкого с Орбаном: это плохо закончится
Президент Польши Кароль Навроцкий ведет внутреннюю политическую борьбу, разжигая ненависть к украинцам, и повторяет ошибочные шаги бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.
Политическая борьба и радикализация
По словам главы государства, попытки извлекать политическую выгоду из ненависти к соседнему народу являются абсолютно ошибочными. Это ведет к радикализации общества и может закончиться очень серьезной эскалацией.
"Я считаю, что после того, как он принял это решение, он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет разжигания ненависти к украинцам. То, что делал Орбан, по моему мнению, закончится плохо", - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что именно украинцы сейчас защищают и гибнут за безопасность Польши и всей Европы, а не наоборот.
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Символические подарки и избирательный процесс
Зеленский также рассказал о системности этой проблемы, вспомнив свой первый официальный визит в Польшу. Тогда во время рукопожатия польский коллега подарил ему книгу о Волынской трагедии.
При этом сам президент Польшы, несмотря на заявления о поддержке, ни разу не посетил Украину.
Украинский лидер объяснил такое поведение исключительно электоральными процессами, поскольку в 2027 году в Польше запланированы выборы премьера. Навроцкий пытается сделать все, чтобы его партия победила политическую силу Дональда Туска.
Для урегулирования ситуации в Польшу летали глава ОП Кирилл Буданов и первый заместитель главы ОП Сергей Кислица. Однако после встреч они лишь подтвердили выводы президента о том, что польская сторона руководствуется исключительно политическими интересами.
Другие заявления президента
Напомним, в последнее время Украина существенно усилила атаки на российские военные и энергетические объекты в глубоком тылу РФ. В частности, украинские беспилотники впервые успешно поразили нефтеперерабатывающий завод в Тюмени с помощью новой технологии компании Fire Point, преодолев расстояние более 2500 километров.
Президент Владимир Зеленский анонсировал появление новых дронов с дальностью более 3000 километров и пообещал ежедневный ответ на российский террор.
Параллельно с развитием дальнобойного оружия Киев ведет переговоры о локализации производства дефицитного вооружения. В настоящее время Украина обладает всеми техническими возможностями для производства собственных ракет для систем Patriot.
По словам главы государства, все европейские и американские компании уже дали свое согласие, и теперь для запуска линий в Украине ожидается лишь окончательное решение и подпись президента США Дональда Трампа.