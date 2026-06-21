Зеленский сравнил Навроцкого с Орбаном: это плохо закончится

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Политическая борьба и радикализация

По словам главы государства, попытки извлекать политическую выгоду из ненависти к соседнему народу являются абсолютно ошибочными. Это ведет к радикализации общества и может закончиться очень серьезной эскалацией.

"Я считаю, что после того, как он принял это решение, он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет разжигания ненависти к украинцам. То, что делал Орбан, по моему мнению, закончится плохо", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что именно украинцы сейчас защищают и гибнут за безопасность Польши и всей Европы, а не наоборот.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Символические подарки и избирательный процесс

Зеленский также рассказал о системности этой проблемы, вспомнив свой первый официальный визит в Польшу. Тогда во время рукопожатия польский коллега подарил ему книгу о Волынской трагедии.

При этом сам президент Польшы, несмотря на заявления о поддержке, ни разу не посетил Украину.

Украинский лидер объяснил такое поведение исключительно электоральными процессами, поскольку в 2027 году в Польше запланированы выборы премьера. Навроцкий пытается сделать все, чтобы его партия победила политическую силу Дональда Туска.

Для урегулирования ситуации в Польшу летали глава ОП Кирилл Буданов и первый заместитель главы ОП Сергей Кислица. Однако после встреч они лишь подтвердили выводы президента о том, что польская сторона руководствуется исключительно политическими интересами.