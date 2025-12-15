ua en ru
Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування КМІС

Понеділок 15 грудня 2025 11:38
UA EN RU
Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування КМІС Фото: українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. При цьому близько третини не готові відповісти, коли по їх очікуванням може закінчитись вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження КМІС.

"Більшість українців (63%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року", - йдеться у результатах КМІС.

Також зазначається, що про більш короткий період завершення війни (пів року чи декілька місяців) говорять 15% респондентів – у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання.

Окрім того, лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року (у вересні було 18%) і лише 14% очікують на завершення хоча би в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). Тобто лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

"Натомість 11% говорять про другу половину 2026 року (було 12%), 32% – про 2027 рік і пізніше (було стільки ж). Кожен третій респондент (33%, ріст з 23% порівняно з вереснем) відповів "не знаю", - додали у КМІС.

Переговори щодо завершення війни

Нагадаємо, США, Україна і Європа активно працюють над американським мирним планом задля завершення війни. Зараз найскладнішим є питання територій, а саме Донбасу. Вашингтон вимагає віддати його Росії, а Україна відкидає подібні пропозиції.

Днями з'явилася інформація, що сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки й документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.

За словами джерел WSJ, Білий дім має намір досягти мирної угоди до кінця 2025 року.

Вчора, 15 грудня, у Берліні відбулася зустріч між делегаціями України та США. Завтра перемовини продовжаться.

Зустріч у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин.

