Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування КМІС
Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. При цьому близько третини не готові відповісти, коли по їх очікуванням може закінчитись вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження КМІС.
"Більшість українців (63%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року", - йдеться у результатах КМІС.
Також зазначається, що про більш короткий період завершення війни (пів року чи декілька місяців) говорять 15% респондентів – у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання.
Окрім того, лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року (у вересні було 18%) і лише 14% очікують на завершення хоча би в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). Тобто лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.
"Натомість 11% говорять про другу половину 2026 року (було 12%), 32% – про 2027 рік і пізніше (було стільки ж). Кожен третій респондент (33%, ріст з 23% порівняно з вереснем) відповів "не знаю", - додали у КМІС.
Переговори щодо завершення війни
Нагадаємо, США, Україна і Європа активно працюють над американським мирним планом задля завершення війни. Зараз найскладнішим є питання територій, а саме Донбасу. Вашингтон вимагає віддати його Росії, а Україна відкидає подібні пропозиції.
Днями з'явилася інформація, що сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки й документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.
За словами джерел WSJ, Білий дім має намір досягти мирної угоди до кінця 2025 року.
Вчора, 15 грудня, у Берліні відбулася зустріч між делегаціями України та США. Завтра перемовини продовжаться.
Зустріч у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин.