"Украинский след" не подтверждают. Детали и реакции на новую версию по "Северным потокам"

Западные СМИ растиражировали новые факты в расследовании подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Из этих публикаций следует, что следы якобы могут вести в Украину.

Что это за газопроводы

Оба магистральных газопровода проложены из России в Германию по дну Балтийского моря. Эксплуатация "Северного потока-1" началась еще в 2011 году. Его длина - 1 224 км, и до 2021 года он являлся лидером по протяженности. Фактическая мощность позволяла ежегодно прокачивать в среднем около 59 млрд кубометров газа.

Укладка "Северного потока-2", который на 10 км длиннее за счет обхода территориальных вод Дании, завершилась в 2021 году. Но газопровод так и не заработал, поскольку попал под западные санкции с началом вторжения России в Украину.

На сегодня оба газопровода не действуют после подрыва в сентябре 2022 года.

Как "Северный поток-2" попал под санкции

Противниками строительства нового газопровода были действующие на тот момент транзитеры, в том числе Украина. Официальный Киев называл его угрозой для безопасности Европы из-за роста зависимости от российских энергоресурсов. И призывал ввести санкции в отношении "Северного потока-2" в качестве превентивной меры, чтобы сдержать военную агрессию.

Немецкая сторона считала его чисто экономическим проектом - как способ диверсифицировать поставки газа для растущей промышленности. Еще одной заинтересованной стороной выступала Австрия, которая рассчитывала усилить позиции газового хаба в Баумгартене. Он входит в топ-3 крупнейших газораспределительных центров Европы и является международной площадкой для торговли газом.

Проект приостановился на фоне эскалации российско-украинского военного конфликта. Германия поставила сертификацию "Северного потока-2" на паузу 22 февраля 2022 года в ответ на признание Москвой так называемых "республик Донбасса". А США ввели санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG. В марте она заявила о банкротстве.

По мнению украинской стороны, санкции против России должны были гарантировать то, что газопровод никогда не заработает.

Подрыв в Балтийском море

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. Сначала стало известно о четырех утечках в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Затем сейсмологи подтвердили, что в районе утечек произошли мощные взрывы.

Западные страны обвинили в атаке Россию и видели в этом газовый шантаж. Российские власти, напротив, заявляли о наличии мотивов у США и их союзников, а президент Владимир Путин прямо обвинял в диверсии "англосаксов". Но позже намекал и на Украину, заявив, что газопроводы подорвал тот, "кому выгодно, чтобы газ шел только через нее".

В октябре появились снимки поврежденных "Северных потоков". В частности, на одном из трубопроводов отсутствовал 50-метровый участок. По некоторым данным, на глубине 80 метров участки труб либо отсутствуют, либо их обломки раскидало по дну.

Фото: поврежденные участки "Северных потоков" (twitter.com/Alexand28901796)

Что известно о расследовании

Расследованием занимаются профильные органы в Германии, Дании и Швеции. Они считают, что газопроводы были взорваны умышленно, но пока не готовы назвать ответственных за инцидент. Предположительно, взрывные устройства могли быть доставлены кораблем, самолетом, водолазами или подводной лодкой.

Немецкий генеральный прокурор Петер Франк также говорил, что пока нет доказательств причастности России. По его словам, эта версия на данный момент не доказуема, но расследование будет продолжаться.

Россия в свою очередь пыталась добиться допуска к официальному расследованию и давила на Германию, Данию и Швецию по дипломатическим каналам. И уже заявила, что не будет признавать результаты работы, поскольку европейское расследование якобы направлено на ложное обвинение РФ.

Сам факт диверсии был подтвержден после того, как Служба безопасности Швеции сообщила об изъятии нескольких посторонних предметов с остатками взрывчатки.

Фото: место утечки на "Северном потоке" (GettyImages)

Недавно появилась альтернативная версия американского журналиста Сеймура Херша. В своем блоге он заявил, что взрывчатку могли заложить водолазы ВМС США еще во время летних учений НАТО. Представители США и Норвегии выступили с ее опровержением.

Откуда взялся "украинский след"

Накануне вышел материал The New York Times, в котором со ссылкой на источники в разведке США говорится о якобы саботаже со стороны "проукраинской группировки".

Неназванные официальные лица допускают, что операция на "Северных потоках" могла быть проведена с использованием "марионеточных сил, связанных с правительством Украины или ее службами безопасности". А исполнителями могли быть якобы опытные водолазы с гражданством Украины или России, настроенные против Путина.

Немецкие издания ARD, SWR и Die Zeit выяснили, что исполнители прибыли к месту диверсии на яхте, арендованной у польской компании, которая принадлежит украинцам. А следственные органы Германии отследили ее передвижение.

Журналисты пишут, что 6 сентября 2022 года из немецкого Ростока вышла группа в составе капитана, двух водолазов, двух помощников и женщины-врача. После того, как они заложили взрывчатку, яхта пришла в Дарс, а потом на датский остров Кристиансе. Затем судно вернули владельцу, на столе и в салоне нашли следы взрывчатых веществ.

Кем именно были исполнители не известно, но не исключено, что они могли использовать поддельные документы. Журналисты отмечают: западные спецслужбы якобы еще осенью располагали информацией о причастности некоего "украинского спецназовца". Но впоследствии появились дополнительные данные о том, что ответственной может быть "проукраинская группировка".

Британская The Times со ссылкой на источники утверждает, что за подрывом стоят якобы частные лица из Украины. Причем западным разведкам известно имя организатора, но его личность не раскрывается, чтобы "не подставлять Украину", хотя он никак не связан с правительством в Киеве.

Как реагируют в Украине

Украинская сторона отрицает все обвинения в причастности к сентябрьскому инциденту в Балтийском море. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронично ответил на то, что произошло с газопроводами.

"Хоть мне и нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинских диверсионных группах". Что произошло с газопроводами Nord Stream? "Они утонули", - перефразировал он известные слова Владимира Путина о затонувшей в 2000 году подводной лодке "Курск".

Публикации западных СМИ пришлось комментировать и министру обороны Алексею Резникову перед встрече с европейскими коллегами в Стокгольме.

"Это не наша сфера деятельности", - коротко заявил он журналистам.

Фото: министр обороны Алексей Резников отрицает причастность Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, заявления о том, что якобы украинский спецназ может провернуть такого рода операцию, являются "своеобразным комплиментом". Но вся эта история не имеет никакого отношения к Украине.

Что говорят на Западе

США

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на вчерашнем брифинге напомнила, что расследованием взрывов на "Северном потоке" занимаются Германия, Швеция и Дания.

"И эти расследования в настоящее время продолжаются. Так что я не собираюсь опережать их выводы. Вам стоит обратиться за комментариями о расследовании в соответствующие европейские страны. Я не буду выходить за рамки ранее предоставленной информации", - отметила она.

Координатор Совета безопасности при Белом доме Джон Кирби тоже призывает не забегать вперед с выводами.

"Мы считаем, и об этом говорил президент, что это был акт саботажа. Но мы должны завершить эти расследования. И только тогда мы будем рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть", - добавил Кирби.

Германия

Министр обороны Борис Писториус не исключает, что подрыв "Северных потоков" был так называемой операцией под чужим флагом, чтобы обвинить Украину. По его словам, нужно четко различать моменты с возможной ролью Украины либо же "проукраинской группировкой", которая могла действовать без ведома правительства.

"Но я предостерегаю от поспешных выводов", - сказал он в кулуарах саммита министров обороны ЕС в Стокгольме.

А спикер немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт заявил, что материал NYT принят во внимание, но несколько дней назад Швеция, Дания и Германия уведомили Совет нацбезопасности США об отсутствии конкретных результатов расследования.

Швеция

Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что не намерен комментировать материалы западных СМИ.

"В Швеции сейчас идет уголовное расследование. И когда речь заходит о "Северных потоках", я не хочу ничего комментировать на данном этапе. По крайней мере, пока уголовное расследование не будет завершено", - отметил он.

НАТО

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг подчеркивает, что на сегодня известно лишь об акте саботажа и о том, что это была атака на критически важную инфраструктуру Европы.

"Было бы неправильно строить догадки, кто за этим стоит, пока расследование не завершено. Что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что эти атаки демонстрируют уязвимость критически важной инфраструктуры - интернет-кабелей, газопроводов, нефтепроводов, тысяч километров критической инфраструктуры. И НАТО уже много лет занимается безопасностью инфраструктуры. Но после инцидентов в Балтийском море мы вдвое увеличили наше военное присутствие там", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Что говорят в России

Примечательно, что на этот раз, похоже, версии об "украинском следе" не поверили даже в России. И называют информацию западных СМИ скоординированным вбросом.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "авторы теракта хотят отвлечь внимание".

"Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", - отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что подобные утечки только уводят внимание аудитории от фактов. И призвала власти на Западе взять в проработку расследование Херша о диверсии якобы со стороны США при поддержке Норвегии.

***

Позиция россиян выглядит странной, поскольку обычно они обвиняют иностранную прессу в фейках, когда их публикации не вписываются в прокремлевский нарратив. Если руководствоваться этой логикой, то "украинский след" в инциденте с "Северными потоками-2" рассматривается именно как фейковая история. Конец которой могут положить результаты официального расследования.