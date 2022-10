Утечка на "Северном потоке-1": появились первые фото и видео поврежденной трубы

По данным издания, снимки были сделаны на глубине 75-76 метров в Балтийском море. Дрон зафиксировал повреждения нитки газопровода, которые произошли в результате взрыва.

The destroyed 50 meter (164 feet) section of the Nord Stream pipeline.



Underwater drone operator Trond Larsen, who removed the consequences of the sabotage, said that only extreme levels of force can damage metal that thick.