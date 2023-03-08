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В Белом доме отреагировали на приписывание Украине причастности к подрыву "Северных потоков"

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 01:48
В Белом доме отреагировали на приписывание Украине причастности к подрыву "Северных потоков" Фото: Координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби призвал "не забегать вперед" с выводами по поводу инцидента со взрывами на "Северных потоках" в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского чиновника во время брифинга.

Он ответил на вопрос журналистов о том, обеспокоен ли Вашингтон тем, что информация, обнародована газетой NYT, может негативно повлиять на общественную поддержку Украины в Германии и вызвать "трение" в НАТО.

"Не будем забегать вперед. Сейчас продолжаются три расследования. И они не закончены. Насколько мне известно, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что выяснила. Итак, мы считаем и президент сказал это, что это был акт саботажа, но мы должны завершить эти расследования. И только тогда мы должны рассматривать какие дальнейшие действия могут быть", - отметил Кирби.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море.

К слову, в свою очередь немецкие следователи уверены, что "Северный поток" взорвали россияне.

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