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Резников опроверг информацию о причастности Украины к подрыву "Северного потока"

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Украина, Среда 08 марта 2023 11:45
Резников опроверг информацию о причастности Украины к подрыву "Северного потока" Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинское правительство не причастно к подрыву российских газопроводов Nord Stream в Балтийском море в сентябре прошлого года.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это не наша деятельность", - сказал он журналистам в Стокгольме перед встречей с министрами обороны ЕС.

Напомним, 7 марта влиятельное издание The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Как утверждается в статье, новые разведданные США свидетельствуют о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой входили противники российского диктатора Владимира Путина.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море.

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