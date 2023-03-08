Подрыв Nord Stream мог быть проведен под "чужим флагом", чтобы обвинить Украину, - Писториус

Преждевременных выводов о том, кто несет ответственность за подрыв газопровода "Северный поток", делать не стоит. Атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, необходимо четко различать, была ли это украинская группа, действующая по приказу Украины, или проукраинская группа, действующая без ведома правительства. "Но я предостерегаю от поспешных выводов", - сказал Писториус в кулуарах саммита НАТО в Стокгольме.

Писториус заявил, что вероятность того, что это могла быть "операция под чужим флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину", является "столь же высокой".

Напомним, 7 марта влиятельное издание The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

В сообщении немецкой телекомпании ARD и газеты Zeit утверждается, что немецкие власти смогли идентифицировать лодку, использовавшуюся для диверсионной операции. В нем говорилось, что группа из пяти мужчин и одной женщины по поддельным паспортам арендовала яхту у польской компании, принадлежащей гражданам Украины, но национальность преступников не установлена.