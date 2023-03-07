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У Зеленского отреагировали на приписывание Украине участия в подрыве "Северных потоков"

Новина українською →
Украина, Вторник 07 марта 2023 20:27
У Зеленского отреагировали на приписывание Украине участия в подрыве "Северных потоков" Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (GettyImages-)
Автор: Карина Левицкая

У Украины нет ничего общего с аварией в Балтийском море.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Хотя мне нравится собирать забавные теории сговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море и не содержит информации о "проукраинских диверсионных группах". Что произошло с газопроводами Nord Stream? "Утонули", как говорят в самой РФ...", - заявил Подляк.

Сегодня, 7 марта, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Как утверждается в статье, новые разведданные США свидетельствуют о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой входили противники российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

В свою очередь немецкие следователи уверены, что "Северный поток" взорвали россияне.

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