Санкції проти РФ мають включати повну зупинку "Північного потоку-2", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання "незалежними" так званих "ЛДНР". Він виступив за повне відключення російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільногшо брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом.

"Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку "Північного потоку-2", - зазначив Зеленський.

Глава держави подякував західним партнерам за підтримку України.

"Ми вдячні будь-якій допомозі. Важлива санкційна допомога. Саме швидка. Росія визнала "ЛДНР" дуже швидко. Світові лідери мають показати швидку відповідь", - додав Зеленський.