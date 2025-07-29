Украинский посол объяснил, почему поляки стали хуже относиться к украинцам
Отношение поляков к украинцам и беженцам из Украины в последние годы ощутимо ухудшилось, что подтверждают социологические опросы. Причина - комплексная.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина.
Причина - комплексная
"Причина - комплексная. Объясню на простом примере. Представьте: у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека. На первых порах все вроде бы нормально. Но проходит время - и это начинает раздражать, вызывать дискомфорт", - сказал Боднар.
Кто приехал в Польшу, и как отлично заметна вторая волна
По словам посла, первый миллион мигрантов, который приехал в Польшу, работал на низкооплачиваемых должностях и не создавал конкуренцию. Зато "второй миллион", более 989 тысяч военных беженцев, включает специалистов, бизнесменов, образованных людей - среди них есть те, кто приехал на дорогих авто.
"Украинцев действительно стало много в Польше. Представим себе ситуацию, когда в Киеве на улицах половина населения говорит на польском языке. И даже треть. Я думаю, что также будут возникать определенные ощущения у наших граждан", - пояснил Боднар.
Стереотипы и мифы
На польское общество также влияют стереотипы: "украинцы забрали работу", "занимают сектора экономики", "не стоят в очереди к врачу" и тому подобное.
"Это все, к сожалению, стереотипные вещи. Потому что, если вы посмотрите на статистику, то это какие-то сотни случаев на миллионы людей. Но они видимы и создают определенное впечатление", - отметил дипломат.
Посол привел и факты, опровергающие негативные нарративы. По его словам, 69% украинцев, прибывших в Польшу после 2022 года, работают, то есть около 700 тысяч человек. Они создают добавленную стоимость для польской экономики - около 2,7% ВВП, или 22 миллиарда евро в год.
Украинцы поддерживают польскую экономику
Посол привел цифры: 69% украинцев, прибывших в Польшу после 2022 года, работают, то есть около 700 тысяч человек. Они создают добавленную стоимость для польской экономики - около 2,7% ВВП, или 22 миллиарда евро в год.
"Умные люди говорят: если этот миллион украинцев завтра уедет - экономика рухнет", - сказал он, подчеркнув, что в отдельных городах украинцы составляют до двух третей водителей и работников критических отраслей.
Манипуляции и ответственность
Боднар также упомянул об информационных манипуляциях, которые подпитывают антипатии. Например, после кровавого инцидента в Варшавском университете в соцсетях мгновенно появилась ложная информация, что преступник - украинец, хотя впоследствии полиция это опровергла.
"Мы должны уважать законы, традиции и обычаи страны пребывания. Большинство украинцев, подавляющее большинство, законопослушные и придерживаются установленных правил", - подчеркнул дипломат.
В то же время посол подчеркнул, что улучшение ситуации не произойдет мгновенно, особенно на фоне избирательной кампании в Польше. Именно поэтому важно не допустить политического использования украинского вопроса и обеспечить защиту прав украинцев.
Украинцы в Польше
Сейчас в Польше количество беженцев из Украины снизилось до почти 984 тысяч человек. После начала полномасштабного вторжения этот показатель составлял 1,3 миллиона.
Польша находится на втором месте после Германии, куда больше всего переехало наших граждан из-за войны. После оформления PESEL UKR украинцы могут легально жить, учиться и работать в Польше.
С 1 ноября в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для беженцев из Украины будут принимать только лиц из защищенных категорий - пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.
Также в Польше приняли законопроект об изменениях в закон о спецпомощи украинцам. Предусмотрен ряд новаций по временной защите наших граждан.
Подробнее о том, что изменится для украинских беженцев - читайте в материале РБК-Украина.
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