В Польше обновляют правила временной защиты для украинцев: что изменится

Ключевым положением законопроекта является продление временно защиты до 4 марта 2026 года, поскольку предыдущий срок истекает 30 сентября 2025 года.

Положения проекта:

отказ во временной защите - не смогут получить статус лица под временной защитой украинцы, прибывающие по разрешению малого пограничного движения, а также те, кто уже имеет временную защиту в другой стране ЕС;

личное присутствие детей обязательно при оформлении номера PESEL UKR независимо от возраста;

сообщение об изменении данных - владельцы PESEL UKR должны сообщать об изменении фамилии или паспорта любой местный муниципалитет Польши;

конечный срок приема беженцев в центры коллективного размещения - до 31 октября 2025 года, кроме уязвимых групп, которым помощь могут продолжать оказывать (люди с инвалидностью, беременные, матери-одиночки, пенсионеры и т.д.);

выселение из центров возможно за систематическое нарушение правил проживания или насилие;

софинансирование проживания в коллективных центрах вводится для определенных категорий, например, несовершеннолетних, получающих пособие, и пенсионеров с польской пенсией (15 злотых в день);

минимальное количество жителей в центре коллективного размещения увеличивается с 10 до 20 человек;

расширение выплат 800+ - помощь будут выдавать не только школьникам, но и детям, которые учатся в высших учебных заведениях, проходят профессиональные курсы или выпускническую практику;

основания для отмены разрешения на временное проживание - включают представление ложных данных, использование фальшивых документов или фиктивный брак;

упрощенная система для стоматологов - ужесточаются требования к профессиональному опыту врачей и стоматологов из Украины, которые получили квалификацию вне ЕС.