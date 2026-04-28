Украинский опыт может помочь в разблокировании стратегических проливов: детали

Новые кризисы в Баб-эль-Мандебе или Малакке могут возникнуть рано или поздно. Не говоря уже об Ормузском проливе, где полноценное судоходство до сих пор не восстановлено. Однако главный вопрос не в том, где произойдет следующее обострение, а в том, что с ним делать.

В таком случае Украина может предложить миру уникальный опыт, ведь сама прошла через морскую блокаду России в 2022 году.

В Ормузе Иран использует тот же набор средств, которому ВСУ научились противодействовать в морском пространстве между Одессой и островом Змеиным: дроны, мины и ракеты. Но в отличие от прошлых лет, успех операций по деблокаде теперь зависит от минимизации размеров судов.

"Главное в таком тесном районе самому не стать целью. Это актуально для любых кораблей или катеров длиной более 40 метров", - отметил Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 гг.

По его словам, традиционные минно-тральные суда стали слишком уязвимыми для современных средств поражения.

"Даже 15 лет назад НАТО рассматривало эти корабли только для конфликтов низкой интенсивности, и они всегда находились под прикрытием береговых систем ПВО", - добавляет он.

В условиях большой войны такие суда будут уничтожены еще на подходе. Это одна из причин, почему США до сих пор не взялись за полноценное разминирование Ормузского пролива.

Именно поэтому более действенной может быть концепция "флота роботов". Деблокирование и патрулирование сегодня возможны только с помощью беспилотных систем - воздушных, надводных и подводных.

Киев уже имеет эти компетенции и готов ими делиться. Однако станет ли "украинский стандарт" мировым, теперь зависит не только от техники, но и от политической воли партнеров.