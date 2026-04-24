Иран усилил минирование Ормузского пролива, - Axios
На этой неделе военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) установили новые мины в Ормузском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
"Военное противостояние в важнейшем нефтяном узком пункте мира обостряется: с одной стороны, Иран устанавливает мины и атакует коммерческие суда, а с другой - США усиливают свою морскую блокаду", - пишет Axios.
По словам источников издания, за действиями иранской операции по минированию внимательно следят американские военные. Для минирования иранцы используют небольшие катера.
Отмечается, что США знают, сколько новых мин установил Иран, но публично отказываются назвать точное количество.
До этого очевидного роста, по оценкам экспертов, Иран развернул менее 100 мин.
По словам чиновников США, ВМС используют подводные дроны в Ормузском проливе для операций по разминированию.
В мирное время через пролив проходит примерно 20% мировых морских нефтеперевозок. Сейчас трафик, который ранее насчитывал более 100 судов в день, сократился до единиц.
"Это уже второй случай, когда Иран заминировал пролив с начала войны. Остается непонятным, все ли мины с первого раунда были найдены и обезврежены", - говорится в материале.
Что такое Ормузский пролив
Ормузский пролив - критически важный морской торговый маршрут, через который транспортируется примерно 20% мировой нефти и природного сжиженного газа.
Географическое расположение пролива позволило Ирану использовать его как рычаг влияния в течение этой войны - выборочно препятствуя прохождению судов через узкий водный путь и одновременно провоцируя скачок цен на нефть.
Ситуация вокруг Ормузского пролива
13 апреля США заявили о начале морской блокады Ормузского пролива после того, как Иран фактически ограничил прохождение важнейшего в мире маршрута для транспортировки нефти в ответ на совместные удары США и Израиля в конце февраля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушители, которые приблизятся к зоне блокады, будут уничтожены, а также утверждал о значительных потерях иранского флота, в частности уничтожение 158 кораблей.
США также блокируют суда, которые осуществляют платежи Ирану за проход через пролив. В то же время союзники США отказались поддержать операцию.
Несмотря на это, 14 апреля китайский танкер Rich Starry, который находится под санкциями США, прошел Ормузский пролив, фактически преодолев заявленную блокаду.