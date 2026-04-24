Иран усилил минирование Ормузского пролива, - Axios

На этой неделе военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) установили новые мины в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"Военное противостояние в важнейшем нефтяном узком пункте мира обостряется: с одной стороны, Иран устанавливает мины и атакует коммерческие суда, а с другой - США усиливают свою морскую блокаду", - пишет Axios.

По словам источников издания, за действиями иранской операции по минированию внимательно следят американские военные. Для минирования иранцы используют небольшие катера.

Отмечается, что США знают, сколько новых мин установил Иран, но публично отказываются назвать точное количество.

До этого очевидного роста, по оценкам экспертов, Иран развернул менее 100 мин.

По словам чиновников США, ВМС используют подводные дроны в Ормузском проливе для операций по разминированию.

В мирное время через пролив проходит примерно 20% мировых морских нефтеперевозок. Сейчас трафик, который ранее насчитывал более 100 судов в день, сократился до единиц.

"Это уже второй случай, когда Иран заминировал пролив с начала войны. Остается непонятным, все ли мины с первого раунда были найдены и обезврежены", - говорится в материале.