Украина готова отправить корабли в Ормузский пролив, - The Times
Украина может примоединиться к международной оборонной миссии для защиты судоходства в Ормузском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.
Украина готова предложить корабли
По имеющейся информации, четыре украинских минных тральщика, находящиеся в Портсмуте, рассматриваются как возможный ресурс для участия в будущей британско-французской операции по обеспечению безопасности судоходства.
Украинская сторона заявляет о готовности задействовать эти суда после завершения боевых действий.
Международные переговоры и планы
Украинские офицеры участвуют во встрече в Объединенном штабе в Нортвуде, где представители более 30 стран обсуждают возможные форматы защиты морских маршрутов.
Речь идет о мерах, направленных на обеспечение безопасного прохода судов через стратегически важные участки.
Ограничения и текущая ситуация
Переданные Украине корабли остаются в британских водах из-за ограничений, действующих на проход военных судов через проливы во время войны.
В перспективе Киев рассчитывает использовать эти суда для защиты собственного побережья и разминирования акватории.
Дополнительные возможности Украины
Помимо кораблей, Украина может предложить союзникам морские беспилотники и средства противодействия дронам. Такие технологии рассматриваются как один из инструментов защиты от возможных атак на судоходство.
Неопределенность вокруг миссии
Окончательное решение о развертывании международных сил пока не принято. Также остается открытым вопрос взаимодействия с США и сроки возможного начала операции, поскольку ситуация в регионе остается напряженной.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения с Ираном невозможно в случае отмены морской блокады Ормузского пролива со стороны США.
Отметим, что после захвата иранского судна военно-морскими силами США, а также на фоне атак Тегерана на европейские корабли и восстановления контроля над Ормузским проливом, на мировых рынках зафиксирован резкий рост цен на нефть и природный газ.