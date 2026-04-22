Украина готова отправить корабли в Ормузский пролив, - The Times

17:29 22.04.2026 Ср
2 мин
Киев также планирует использовать эти суда для защиты побережья и разминирования акватории
aimg Анастасия Никончук
Украина готова отправить корабли в Ормузский пролив, - The Times Фото: корабли (GettyImages)

Украина может примоединиться к международной оборонной миссии для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

Читайте также: Иранские нефтяные танкеры придумали, как обойти блокаду США, - Bloomberg

Украина готова предложить корабли

По имеющейся информации, четыре украинских минных тральщика, находящиеся в Портсмуте, рассматриваются как возможный ресурс для участия в будущей британско-французской операции по обеспечению безопасности судоходства.

Украинская сторона заявляет о готовности задействовать эти суда после завершения боевых действий.

Международные переговоры и планы

Украинские офицеры участвуют во встрече в Объединенном штабе в Нортвуде, где представители более 30 стран обсуждают возможные форматы защиты морских маршрутов.

Речь идет о мерах, направленных на обеспечение безопасного прохода судов через стратегически важные участки.

Ограничения и текущая ситуация

Переданные Украине корабли остаются в британских водах из-за ограничений, действующих на проход военных судов через проливы во время войны.

В перспективе Киев рассчитывает использовать эти суда для защиты собственного побережья и разминирования акватории.

Дополнительные возможности Украины

Помимо кораблей, Украина может предложить союзникам морские беспилотники и средства противодействия дронам. Такие технологии рассматриваются как один из инструментов защиты от возможных атак на судоходство.

Неопределенность вокруг миссии

Окончательное решение о развертывании международных сил пока не принято. Также остается открытым вопрос взаимодействия с США и сроки возможного начала операции, поскольку ситуация в регионе остается напряженной.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения с Ираном невозможно в случае отмены морской блокады Ормузского пролива со стороны США.

Отметим, что после захвата иранского судна военно-морскими силами США, а также на фоне атак Тегерана на европейские корабли и восстановления контроля над Ормузским проливом, на мировых рынках зафиксирован резкий рост цен на нефть и природный газ.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию