ua en ru
Сб, 25 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Украины Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Германия готовит флот к возможной операции в Ормузском проливе

12:12 25.04.2026 Сб
2 мин
При каких условиях немецкие военные корабли начнут операцию в проливе?
aimg Мария Науменко
Германия готовит флот к возможной операции в Ормузском проливе Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)

Германия направляет военные корабли в Средиземное море, готовясь к возможному развертыванию в Ормузском проливе на фоне роста напряжения в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса газете Rheinische Post.

Читайте также: Трамп приказал расстреливать суда, минирующие Ормузский пролив

По его словам, участие немецкого флота в операции возможно только при условии прекращения боевых действий в регионе и получения мандата от Бундестага.

"Предпосылкой для привлечения немецкого флота в проливе Ормуз является, прежде всего, прекращение боевых действий. В конце концов, мы являемся одной из крупнейших вооруженных сил в Европе и поэтому должны брать на себя ответственность. В то же время мы осознаем, что не можем перенапрягать свои возможности", - отметил Писториус.

Министр пояснил, что Германия имеет значительный опыт в выявлении и разминировании мин, и именно эти возможности могут быть использованы для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Для ускорения возможного развертывания часть подразделений решили заранее перебросить ближе к региону. В частности, в Средиземное море направят минный тральщик вместе с судном управления и обеспечения.

"Мы перебросим минный тральщик в Средиземное море и предоставим ему судно управления и обеспечения", - заявил Писториус.

Он также добавил, что для выполнения задач в районе Ормузского пролива Германия может временно сократить свое присутствие в других регионах в координации с партнерами.

Ситуация в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе резко обострилась на фоне противостояния США и Ирана, что повышает риски для мировых поставок нефти.

Еще 13 апреля США объявили о начале морской блокады после того, как Иран ограничил движение судов в ответ на удары США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушителей блокады могут уничтожать, а также сообщил о значительных потерях иранского флота.

По данным Axios, на этой неделе Иран установил новые морские мины в проливе, используя небольшие катера. В ответ США применяют подводные дроны для разминирования, а трафик через пролив, по которому в мирное время проходило около 20% мировой нефти, сократился до минимума.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ормузский пролив Ближний восток Иран
Новости
