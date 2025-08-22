Украинский боксер Чухаджян проведет бой за два титула: с кем и когда состоится поединок
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян получил шанс объединить два пояса. Для этого ему нужно победить соперника, не знающего поражений на протяжении двух лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на промоутерскую компанию King of Kings.
Какие пояса на кону
Для Чухаджяна это будет первый поединок после мая, когда он победил аргентинца Кристиана Хавьера Аялу и завоевал пояс WBO International.
Теперь в поединке против другого представителя Аргентины - 28-летнего Хоэля Маркоса Мафауда (13-1, 5 КО) украинец попытается защитить свой титул, а также добыть вакантный пояс IBF International. Встреча пройдет 11 октября в рамках вечера бокса в латвийской Риге.
Что известно о сопернике
Мафауд провел на профи-ринге 14 боев, 13 из которых - завершил в свою пользу. Интересно, что единственное поражение ему нанес соотечественник Айяла - тот, которого Чухаджян в мае уверенно победил единогласным решением судей.
Поражение Мафауда произошло в мае 2023 года. С тех пор он провел четыре успешных боя. С ноября 2024 года владеет поясом WBO Latino и уже успел защитить его в августе.
Кто такой Карен Чухаджян
29-летний уроженец Киева. Боксер-профессионал, проводил бои в полусредней и в первой средней весовых категорий.
Профессиональную карьеру начал в 2015 году. Имеет 25 побед (из которых 13 нокаутом) и три поражения.
Дважды в карьере боролся за титул чемпиона мира по линии IBF, но оба раза уступил американскому доминатору дивизиона Джарону Эннису (первый бой был за временный пояс).
В разные годы владел титулами WBO Youth, WBC Youth Silver, а также поясом интерконтинентального чемпиона IBF.
