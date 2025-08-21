ua en ru
WBC против украинцев? Богачука лишили статуса главного претендента

Четверг 21 августа 2025 18:01
UA EN RU
WBC против украинцев? Богачука лишили статуса главного претендента Фото: Сергей Богачук (DAZN Boxing)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук неожиданно потерял лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Команда украинца подала официальный протест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WBC Boxing.

Нелогичная перестановка в рейтинге

В новой версии списка WBC Сергея Богачука, который был №1 и обязательным претендентом на титул, подвинули на второе место.

Первым в категории стал американец Джарон Эннис, хотя он никогда не боксировал в первом среднем весе, а все свои победы одерживал дивизионом ниже - в полусредней категории.

Официальная жалоба от промоутера

Промоутер украинца Том Леффлер обратился с официальным протестом в комитет WBC. Он отметил, что решение нелогично по трем причинам:

  • Богачук уже является обязательным претендентом;
  • Эннис не проводил боев в этом весе;
  • американец готовится к элиминационному бою по версии WBA, что должно было бы автоматически исключить его из рейтинга WBC.

"В свете этих моментов я с уважением прошу комитет восстановить Сергея на законной позиции №1", - заявил Леффлер.

Следующий бой Богачука

Несмотря на спор с рейтингами, украинец готовится к важному поединку. Уже 13 сентября в Лас-Вегасе (США) он выйдет в ринг в рамках андеркарда мегабоя Сауль "Канело" Альварес - Теренс Кроуфорд.

Соперником Богачука станет 36-летний американец Брэндон Адамс (25-4, 16 КО).

Богачук имеет рекорд 26 побед (24 нокаутом) и 2 поражения. Последний бой 30-летний украинец провел в мае текущего года, когда победил американца Майкла Фокса единогласным решением судей.

