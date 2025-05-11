Чухаджян триумфально вернулся на ринг и сделал шаг к титульному бою

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Бой состоялся в немецком городе Росток и продлился все запланированные 10 раундов. Украинец уверенно победил по очкам: двое судей отдали ему преимущество со счетом 99:91, еще один - 99:92.

Чухаджян завоевал вакантный пояс WBO International в полусредней весовой категории (до 66,7 кг) и стал на шаг ближе к третьей титульной попытке. Ранее украинский боксер дважды боролся за титул по версии IBF, но оба раза уступил американскому доминатору дивизиона Джарону Эннису (первый бой был за временный пояс). Чемпионом мира в данной весовой категории по линии WBO является американец Брайан Норман.

Поединок с Аялой стал первым для Чухаджяна после поражения по очкам Эннису в ноябре прошлого года.

Кто такой Карен Чухаджян

29-летний уроженец Киева. Боксер-профессионал, выступающий в полусредней и в первой средней весовых категорий. Профессиональную карьеру начал в 2015 году. Имеет 25 побед (из которых 13 нокаутом) и три поражения. Владел титулами интерконтинентального чемпиона по версиям IBF и WBA.

Он является первым среди украинских боксеров полусредней весовой категории в рейтингах мировых организаций. Занимает 8-е место в рейтинге IBF, 9-е - в WBA и 11-е - в ԜВС.