ua en ru
Вс, 11 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Чухаджян триумфально вернулся на ринг и сделал шаг к титульному бою

Росток, Воскресенье 11 мая 2025 11:03
UA EN RU
Чухаджян триумфально вернулся на ринг и сделал шаг к титульному бою Фото: Карен Чухаджян стал интерконтинентальным чемпионом (instagram.com/karen_chukhadzhian)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян стал интернациональным чемпионом по версии WBO, одолев аргентинца Кристиана Хавьера Аялу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Бой состоялся в немецком городе Росток и продлился все запланированные 10 раундов. Украинец уверенно победил по очкам: двое судей отдали ему преимущество со счетом 99:91, еще один - 99:92.

Чухаджян завоевал вакантный пояс WBO International в полусредней весовой категории (до 66,7 кг) и стал на шаг ближе к третьей титульной попытке. Ранее украинский боксер дважды боролся за титул по версии IBF, но оба раза уступил американскому доминатору дивизиона Джарону Эннису (первый бой был за временный пояс). Чемпионом мира в данной весовой категории по линии WBO является американец Брайан Норман.

Поединок с Аялой стал первым для Чухаджяна после поражения по очкам Эннису в ноябре прошлого года.

Кто такой Карен Чухаджян

29-летний уроженец Киева. Боксер-профессионал, выступающий в полусредней и в первой средней весовых категорий. Профессиональную карьеру начал в 2015 году. Имеет 25 побед (из которых 13 нокаутом) и три поражения. Владел титулами интерконтинентального чемпиона по версиям IBF и WBA.

Он является первым среди украинских боксеров полусредней весовой категории в рейтингах мировых организаций. Занимает 8-е место в рейтинге IBF, 9-е - в WBA и 11-е - в ԜВС.

Ранее Усик удержал лидерство в рейтинге лучших боксеров мира.

А экс-чемпион мира по боксу Джошуа рассказал о намерении посетить Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
NEWS
Зеленский ответил на предложение Путина: Украина готова встречаться, но есть условие
Зеленский ответил на предложение Путина: Украина готова встречаться, но есть условие
DAILY
Украинские металлы для F-16? Что США ищут в наших недрах, – объясняет НАН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Украинские металлы для F-16? Что США ищут в наших недрах, – объясняет НАН