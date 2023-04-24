Украинским защитникам Бахмута отправили 100 дронов-камикадзе, - глава Минцифры

Украинским военным, которые не дают россиянам оккупировать Бахмут, отправляют 100 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
По его словам, за два дня через платформу UNITED24 собрали более 10,4 миллионов гривен на 500 дронов-камикадзе. 100 таких БПЛА уже отправляют на Бахмутское направление.
"Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять "подарки" россиянам", - отметил Федоров.
Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники, вероятно, уже используют для ударов по российским оккупантам американские ударные дроны Switchblade 600.
Также мы писали, что украинские военные при помощи дронов уничтожили зенитную установку россиян.
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