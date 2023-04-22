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Бойцы ВСУ применяют ударные дроны Switchblade 600: СМИ обнаружили первые доказательства

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Суббота 22 апреля 2023 18:42
Бойцы ВСУ применяют ударные дроны Switchblade 600: СМИ обнаружили первые доказательства Иллюстративное фото: бойцы ВСУ применяют ударные дроны Switchblade 600 (AeroVironment Inc)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники, вероятно, уже используют для ударов по российским оккупантам американские ударные дроны Switchblade 600.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Издание отмечает, что на днях российские военные обнародовали кадры, на которых они разбирают остатки украинского дрона на поле боя. Им оказался Switchblade 600.

Фото: остатки дрона Switchblade 600 (t.me/BILD_Russian)

По словам военного обозревателя Bild Юлиана Репке, это первое свидетельство применения этих БПЛА украинскими военными. Он добавил, что пропеллеры беспилотника делала немецкая гражданская фирма Aeronaut Modellbau.

Еще в октябре 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что наша страна ожидает поставок дронов Switchblade 600.

При этом в марте 2023 года Украина опубликовала видео уничтожения российских установок “Бук М-2” и С-300. По информации Bild, эксперты предполагали, что технику РФ уничтожали при помощи Switchblade 600.

Стоит заметить, что Switchblade 600 могут нести заряд до 22 кг на расстояние до 40 километров. Их особенно эффективно использовать против бронетехники. По состоянию на сегодня официальные источники заявляли о планах союзников передать Украине 10 таких БПЛА.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров несколько недель назад заявлял, что Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников.

Более детально о том, какие дроны обещали передать Украине, можете узнать в материале РБК-Украина.

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