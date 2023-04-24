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Українським захисникам Бахмута відправили 100 дронів-камікадзе, - голова Мінцифри

Ілюстративне фото: українським захисникам Бахмута відправили 100 дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим, які не дають росіянам окупувати Бахмут, відправляють 100 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

За його словами, за два дні через платформу UNITED24 зібрали понад 10,4 мільйона гривень на 500 дронів-камікадзе. 100 таких БПЛА вже відправляють на Бахмутський напрямок.

"Перша партія "пташок" уже летить в один із підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти "подарунки" росіянам", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники, ймовірно, вже використовують для ударів по російських окупантах американські ударні дрони Switchblade 600.

Також ми писали, що українські військові за допомогою дронів знищили зенітну установку росіян.

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