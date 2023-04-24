Українським захисникам Бахмута відправили 100 дронів-камікадзе, - голова Мінцифри

Українським військовим, які не дають росіянам окупувати Бахмут, відправляють 100 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram .

За його словами, за два дні через платформу UNITED24 зібрали понад 10,4 мільйона гривень на 500 дронів-камікадзе. 100 таких БПЛА вже відправляють на Бахмутський напрямок.

"Перша партія "пташок" уже летить в один із підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти "подарунки" росіянам", - зазначив Федоров.