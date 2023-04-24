Украинским защитникам Бахмута отправили 100 дронов-камикадзе, - глава Минцифры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

По его словам, за два дня через платформу UNITED24 собрали более 10,4 миллионов гривен на 500 дронов-камикадзе. 100 таких БПЛА уже отправляют на Бахмутское направление.

"Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять "подарки" россиянам", - отметил Федоров.