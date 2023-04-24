ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українським захисникам Бахмута відправили 100 дронів-камікадзе, - голова Мінцифри

Новость на русском →
Понеділок 24 квітня 2023 20:07
Українським захисникам Бахмута відправили 100 дронів-камікадзе, - голова Мінцифри Ілюстративне фото: українським захисникам Бахмута відправили 100 дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим, які не дають росіянам окупувати Бахмут, відправляють 100 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

За його словами, за два дні через платформу UNITED24 зібрали понад 10,4 мільйона гривень на 500 дронів-камікадзе. 100 таких БПЛА вже відправляють на Бахмутський напрямок.

"Перша партія "пташок" уже летить в один із підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти "подарунки" росіянам", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники, ймовірно, вже використовують для ударів по російських окупантах американські ударні дрони Switchblade 600.

Також ми писали, що українські військові за допомогою дронів знищили зенітну установку росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Бахмут Михайло Федоров дрони Війна Росії проти України
NEWS
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року