Украинским компаниям могут разрешить производство оружия в одной из стран НАТО

Украинское оружие могут в будущем производить в Дании. Киев и Копенгаген ведут переговоры по этому вопросу.
Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nau.ch.
"Я думаю, что мы увидим результаты этих переговоров в сентябре или октябре", - считает датский министр.
Он уточнил, что в Дании могут производиться украинские дроны и ракеты.
При этом, по словам Поульсена, переговоры между странами необходимы, поскольку в настоящее время украинские оборонные предприятия не имеют юридической возможности перенести свое производство в другие европейские страны. Для этого в Украине сначала необходимо принять новое законодательство.
Производство украинского оружия на территории Дании позволило бы защитить его от российских атак. В случае удара по датским объектам Россия столкнется с риском ответных действий со стороны НАТО.
Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен рассказал, что Дания станет первой страной, с которой Украина начнет совместное оборонное производство.
Также в мае Министерство обороны Дании пообещало направить сотни миллионов евро на закупки оружия у украинской оборонной промышленности.
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