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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Українським компаніям можуть дозволити виробництво зброї в одній із країн НАТО

Фото: Троельс Лунд Поульсен, голова Міноборони Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українську зброю можуть у майбутньому виробляти в Данії. Київ і Копенгаген ведуть переговори з цього питання.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nau.ch.

"Я думаю, що ми побачимо результати цих переговорів у вересні або жовтні", - вважає данський міністр.

Він уточнив, що в Данії можуть виробляти українські дрони і ракети.

При цьому, за словами Поульсена, переговори між країнами необхідні, оскільки наразі українські оборонні підприємства не мають юридичної можливості перенести своє виробництво в інші європейські країни. Для цього в Україні спочатку необхідно ухвалити нове законодавство.

Виробництво української зброї на території Данії дало б змогу захистити його від російських атак. У разі удару по данських об'єктах Росія зіткнеться з ризиком дій у відповідь з боку НАТО.

Спільне оборонне виробництво

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен розповів, що Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне оборонне виробництво.

Також у травні Міністерство оборони Данії пообіцяло направити сотні мільйонів євро на закупівлі зброї в української оборонної промисловості.

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