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Українські захисники знищили 40 цистерн з пальним РФ на 4 млн доларів, - джерела

Запоріжжя, Неділя 15 грудня 2024 12:56
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Українські захисники знищили 40 цистерн з пальним РФ на 4 млн доларів, - джерела Фото: українські захисники знищили цистерни з пальним РФ у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Українські воїни провели успішну операцію зі знищення логістики ворога. Захисникам вдалося знищити 40 цистерн з пальним РФ на 4 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначили джерела, 14 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та Силами безпілотних систем провели унікальну багатоетапну спецоперацію. Ціль - перерізати логістичні шляхи постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запорізької області.

Спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Коли потяг зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали наносити ураження ударними дронами, що призвело до загоряння частини цистерн. Після чого в гру вступив HIMARS. Завдяки повітряній розвідці ГУР та в координації з ОСУВ "Таврія" ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни та врятувати частину палива.

Насамкінець бійці ГУР добили потяг ударними дронами.

У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

Інші спецоперації українських воїнів

Нагадаємо, днями дрони ГУР Міноборони вразили паливно-енергетичний комплекс у Брянській області. Під удар потрапила "Нєфтєбаза Брянская". Вона постачає паливо російській армії.

Також в ніч на 14 грудня Сили оборони України завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в російському Орлі. Внаслідок атаки виникла потужна пожежа.

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