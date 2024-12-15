Українські захисники знищили 40 цистерн з пальним РФ на 4 млн доларів, - джерела
Українські воїни провели успішну операцію зі знищення логістики ворога. Захисникам вдалося знищити 40 цистерн з пальним РФ на 4 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначили джерела, 14 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та Силами безпілотних систем провели унікальну багатоетапну спецоперацію. Ціль - перерізати логістичні шляхи постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запорізької області.
Спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.
Коли потяг зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали наносити ураження ударними дронами, що призвело до загоряння частини цистерн. Після чого в гру вступив HIMARS. Завдяки повітряній розвідці ГУР та в координації з ОСУВ "Таврія" ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни та врятувати частину палива.
Насамкінець бійці ГУР добили потяг ударними дронами.
У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.
Інші спецоперації українських воїнів
Нагадаємо, днями дрони ГУР Міноборони вразили паливно-енергетичний комплекс у Брянській області. Під удар потрапила "Нєфтєбаза Брянская". Вона постачає паливо російській армії.
Також в ніч на 14 грудня Сили оборони України завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в російському Орлі. Внаслідок атаки виникла потужна пожежа.
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