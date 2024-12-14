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Силы обороны ударили по большой нефтебазе в российском Орле

Орел, Суббота 14 декабря 2024 10:27
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Силы обороны ударили по большой нефтебазе в российском Орле Иллюстративное фото: Силы обороны атаковали нефтебазу в Орле (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины в ночь на 14 декабря атаковали нефтебазу в российском Орле. Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Атаку осуществили подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Украинские военные нанесли удар по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь". В результате поражения начался мощный пожар.

Как отмечает Генштаб ВСУ, это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Стоит добавить, что из Орла российские оккупанты часто запускают беспилотники по Украине, в частности, и этой ночью.

Силы обороны ударили по большой нефтебазе в российском Орле

скриншот google.com/maps

Ночные взрывы в России

В ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы писали, что якобы была атакована нефтебаза. Местные жители заявляли, что горел по меньшей мере один резервуар.

Губернатор Орловской области позже подтвердил, что в результате "массированной атаки беспилотников" произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры.

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