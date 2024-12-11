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Дроны ГУР подорвали нефтебазу в российском Брянске, - источники

Среда 11 декабря 2024 16:11
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Дроны ГУР подорвали нефтебазу в российском Брянске, - источники Фото: дроны ГУР попали в нефтебазу в Брянской области 11 декабря (росСМИ)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Беспилотники Главного управлении разведки и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области, что в России. Это произошло в ночь на среду, 11 декабря.

Об этом рассказали источники в спецслужбах .

Согласно информации источников в разведке, огневое поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Как отмечает собеседник в ГУР, в результате атаки "неугомонных птичек" поражены по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса. В Силах Обороны подчеркивают, что данный объект непосредственно вовлечен в поддержку российской агрессии против Украины, в частности обеспечение оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Источник отметил, что результатами атаки, в частности "предрождественскими" фейерверками на нефтебазе, с восторгом делятся местное население в соцсетях.

Взрывы в Брянской области

Ранее мы писали, что в ночь на 11 декабря подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки нанесли успешный удар по нефтебазе в Брянской области Российской Федерации.

Впоследствии информацию об атаке подтвердил Генеральный штаб ВСУ. По их данным, атака была осуществлена против нефтебазы "Брянск" - наливного пункта нефтепровода "Дружба". Она принимает, хранит и распределяет дизельное топливо на автоцистерны и железнодорожный транспорт. В том же числе нефтебаза активно используется для снабжения оккупационной армии врага.

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