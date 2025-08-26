Украина создает боеспособные резервы для фронта: Сырский доложил Зеленскому

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook .

По словам Сырского, он принял участие в совещании, которое провел президент Владимир Зеленский. Главным приоритетом является усиление стойкости обороны.

Генерал рассказал, что в ходе совещания обсуждались:

ситуация на фронте и пограничье с Россией и Беларусью;

формирование резервов;

работа с партнерами над гарантиями безопасности.

"Доложил верховному главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны", - отметил Сырский, не раскрыв деталей.

Он обратил внимание, что Россия не отказывается от своих захватнических планов, но украинские воины препятствуют им.

Сырский подчеркнул, что основное внимание сейчас сосредоточено на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. Во время совещания поднимался вопрос потребностей в дополнительном обеспечении для воинов на этих и других важных направлениях.

"Есть положительные тенденции в приграничных районах Сумщины и Харьковщины - здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа - пример мужества и профессионализма", - добавил генерал.