Маневр украинских защитников

Напомним, еще вчера, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о том, что украинские защитники совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр, которые находятся на юге от Мирнограда.

Как отметили в 7 корпусе, украинских защитников перевели на более выгодные оборонительные рубежи.

Такой маневр объяснили тем, что необходимо было сохранить жизни украинских воинов.

К слову, ранее Сырский заявлял о том, что в определенный момент боев за Покровск в городе не было украинских защитников. Но, по словам генерала, после этого воины Сил обороны провели контрнаступательную операцию - они зачистили более трети территории всего города. Сейчас воины продолжают контролировать северную часть Покровска.

С тех пор количество украинских воинов в городе продолжает увеличиваться.