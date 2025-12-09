Українські воїни відійшли з позицій за 7 кілометрів від Покровська, - Сирський

Українським захисникам довелося відійти з позицій, які розташовані за 5-7 кілометрів від Покровська Донецької області.
Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив на зустрічі з керівниками медіа.
"Кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі залишалися там", - наголосив генерал.
Він уточнив, що йдеться про позиції, на яких не було можливості проводити ротацію і повз які просочувалися вороги.
За словами головнокомандувача, подальше утримання цих позицій є недоцільним.
"Ми повинні берегти життя наших військовослужбовців", - зазначив Сирський.
Нагадаємо, ще вчора, 8 грудня, 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про те, що українські захисники здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лісівка та Сухий Яр, що розташовані на південь від Мирнограда.
Як зазначили в 7 корпусі, українських захисників перевели на більш вигідні оборонні рубежі.
Такий маневр пояснили тим, що необхідно було зберегти життя українських воїнів.
До слова, раніше Сирський заявляв про те, що в певний момент боїв за Покровськ у місті не було українських захисників. Але, за словами генерала, після цього воїни Сил оборони провели контрнаступальну операцію - вони зачистили понад третину території всього міста. Наразі воїни продовжують контролювати північну частину Покровська.
Відтоді кількість українських воїнів у місті продовжує збільшуватися.