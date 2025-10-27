ua en ru
Украинские воины отбили наступление россиян в районе Доброполья: потери врага

Донецкая область, Понедельник 27 октября 2025 20:30
Фото: украинские воины отбили наступление россиян в районе Доброполья (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска осуществили очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья, пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка. Враг понес большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как сообщается, в атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков.

Противник пытался усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами - по 4-5 единиц - по разным маршрутам и в разное время.

Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван.

Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины - прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ и Нацгвардии, а также экипажей Сил беспилотных систем - атака противника, которая продолжалась более шести часов, была отбита.

В результате враг потерял 15 единиц техники: два танка, 12 боевых бронированных машин и одну единицу легкового автотранспорта. Вражеская пехота, которая десантировалась с техники, уничтожалась FPV-дронами.

Сейчас продолжается зачистка мест высадки пехотинцев противника.

Провальные штурмы РФ в районе Доброполья

Напомним, это не первая попытка россиян осуществить наступление в районе Доброполья Донецкой области.

Так, 16 октября украинские военные показали отражение атаки российских оккупантов на Шахово и Владимировку возле Доброполья. Россияне понесли большие потери.

В тот же день стало известно, что на Добропольском направлении нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери оккупантам. Было уничтожено много танков, бронемашин и автомобильной техники, десятки россиян ликвидированы ударами артиллерии и дронов.

Об отражении масштабного механизированного штурма оккупантов на этом же направлении сообщали также 13 октября. Тогда оккупант бросил в наступление 16 единиц тяжелой бронетехники, среди которых были БМП, МТЛБ и танки - но штурм провалился, большинство техники было уничтожено.

