Украинские воины отбили наступление россиян в районе Доброполья: потери врага

Российские войска осуществили очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья, пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка. Враг понес большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как сообщается, в атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков.

Противник пытался усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами - по 4-5 единиц - по разным маршрутам и в разное время.

Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван.

Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины - прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ и Нацгвардии, а также экипажей Сил беспилотных систем - атака противника, которая продолжалась более шести часов, была отбита.

В результате враг потерял 15 единиц техники: два танка, 12 боевых бронированных машин и одну единицу легкового автотранспорта. Вражеская пехота, которая десантировалась с техники, уничтожалась FPV-дронами.

Сейчас продолжается зачистка мест высадки пехотинцев противника.