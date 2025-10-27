ua en ru
Українські воїни відбили наступ росіян в районі Добропілля: втрати ворога

Донецька область, Понеділок 27 жовтня 2025 20:30
UA EN RU
Українські воїни відбили наступ росіян в районі Добропілля: втрати ворога Фото: українські воїни відбили наступ росіян в районі Добропілля (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська здійснили чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля, намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка. Ворог зазнав великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як повідомляється, в атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших за останній час. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків.

Противник намагався ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами - по 4-5 одиниць - різними маршрутами та у різний час.

Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було зірвано.

Завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України - передусім артилерійських розрахунків бригад ЗСУ і Нацгвардії, а також екіпажів Сил безпілотних систем - атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито.

У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки: два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкового автотранспорту. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалася FPV-дронами.

Наразі триває зачистка місць висадки піхотинців противника.

Провальні штурми РФ в районі Добропілля

Нагадаємо, це не перша спроба росіян здійснити наступ в районі Добропілля Донецької області.

Так, 16 жовтня українські військові показали відбиття атаки російських окупантів на Шахове та Володимирівку біля Добропілля. Росіяни зазнали великих втрат.

Того ж дня стало відомо, що на Добропільському напрямку нацгвардійці завдали нищівних втрат окупантам. Було знищено багато танків, бронемашин та автомобільної техніки, десятки росіян ліквідовані ударами артилерії та дронів.

Про відбиття масштабного механізованого штурму окупантів на цьому ж напрямку повідомляли також 13 жовтня. Тоді окупант кинув у наступ 16 одиниць важкої бронетехніки, серед яких були БМП, МТЛБ і танки - але штурм провалився, більшість техніки було знищено.

