Успехи ВСУ в Сумской области

Напомним, вчера, 12 августа, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось зачистить от оккупантов села Степное и Новоконстантиновка в Сумской области.

А 10 августа воины ВСУ освободили и полностью зачистили село Безсаловка Сумской области. Они ликвидировали 18 оккупантов.

При этом 9 августа украинские воины уничтожили в Сумской области редкий 140-мм миномет северокорейского производства. Их РФ получила в рамках расширенного военного партнерства с КНДР.