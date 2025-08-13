Українські воїни розгромили штурм РФ на Запоріжжі: мінус танк і 16 окупантів (відео)

Українські захисники зірвали російський штурм на Оріхівському напрямку. Ворог для атаки застосовував танк і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 118 окрему механізовану бригаду у Facebook.
Як зазначили в бригаді, російський штурм тривав близько трьох годин.
При цьому ще одна бойова машина піхоти та одна бойова броньована машина були пошкоджені. 10 російських солдатів було поранено.
Нагадаємо, вчора, 12 серпня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українським захисникам вдалося зачистити від окупантів села Степове і Новокостянтинівка в Сумській області.
А 10 серпня воїни ЗСУ звільнили і повністю зачистили село Безсалівка Сумської області. Вони ліквідували 18 окупантів.
При цьому 9 серпня українські воїни знищили в Сумській області рідкісний 140-мм міномет північнокорейського виробництва. Їх РФ отримала в рамках розширеного військового партнерства з КНДР.