Успіхи ЗСУ в Сумській області

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українським захисникам вдалося зачистити від окупантів села Степове і Новокостянтинівка в Сумській області.

А 10 серпня воїни ЗСУ звільнили і повністю зачистили село Безсалівка Сумської області. Вони ліквідували 18 окупантів.

При цьому 9 серпня українські воїни знищили в Сумській області рідкісний 140-мм міномет північнокорейського виробництва. Їх РФ отримала в рамках розширеного військового партнерства з КНДР.