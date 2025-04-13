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Українські військові зупинили ДРГ росіян на Харківському напрямку

Харківська область, Неділя 13 квітня 2025 10:10
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Українські військові зупинили ДРГ росіян на Харківському напрямку Фото: українські військові зупинили ДРГ росіян на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові не проводять штурмів на Харківському напрямку вже другу добу. При цьому ЗСУ зупинили спробу диверсантів прорватися на двох ділянках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"На Харківському напрямку двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого", - йдеться у зведенні.

Російські диверсанти намагались прорватися на двох ділянках на Харківському напрямку (deepstatemap.live)

Ситуація на Харківському напрямку

9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Росія фактично вже почала наступ на Харківську область. Це ж саме відбувається і на кордоні із Сумскою областю.

Буквально 12 квітня в ОСУВ "Хортиця" попереджали, що російські війська готуються до штурмів у Харківській області. Ймовірно, ворог накопичує сили, бо за добу 11 квітня не провів жодної атаки. Така тенденція спостерігається вже другу добу.

Важливо розуміти, що попри те, що окупанти активізували дії у Харківській області, це не стосується Харкова. У ДПСУ зазначили, що найбільш загрозливими напрямками у Харківській області є Вовчанськ і Липці.

ДРГ РФ у Харківській області

Додамо і те, що російські ДРГ у Харківській області не новина. Окупанти часто йдуть на такі кроки, намагаючись провести розвідку оборонних позицій ЗСУ на кордоні або ж на лінії зіткнення.

При чому росіяни використовують диверсантів на разних ділянках Харківської області. Наприклад, у листопаді 2024 року повідомлялось, що ДРГ РФ активізувались на Куп'янському напрямку, а раніше, у лютому того ж року називався Богодухівський район.

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